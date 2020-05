Huizer noodopvang voor coronapatiënten alweer leeg: "Het gaat de goede kant op"

HUIZEN - Het aantal besmette mensen met het coronavirus daalt gestaag en dat merken ook de Gooise verzorgingshuizen. De rust keert langzaam maar zeker weer terug. De noodopvang van coronapatiënten in de Nieuwe Kerk in Huizen is sinds afgelopen week ook leeg. "En dat is een goed teken", zegt Irna Hoiting van Amaris Zorggroep.

Al met al is de noodopvang van coronapatiënten in de kerk slechts enkele weken in bedrijf geweest. Op het hoogtepunt lagen er ongeveer tien coronapatiënten. De laatste tijd daalde dat aantal alleen maar. "Daarmee volgen we de landelijke trend, gelukkig. We merken ook op andere van onze locaties dat het aantal coronapatiënten afneemt. Dat is gewoon goed nieuws."

Hoewel er geen patiënten meer liggen, blijven de bedden in de Huizer kerk voorlopig wel nog even staan. "Mocht het nodig zijn, mocht er door alle versoepelingen een tweede golf komen, dan kunnen we de kerk zo weer in gebruik nemen", zegt Hoiting. "Maar dat is ook maar voor even. Als het goed is gaan de kerken vanaf 1 juli weer open. Dan zijn de bedden en alle andere spullen weer weg."

Wachten op bezoek

Nu het ook in de verzorgingshuizen steeds beter gaat met het aantal coronapatiënten, hoopt Hoiting vooral dat er snel weer bezoek langs mag komen. "Dat hopen we van harte", zo zegt ze. "We merken heel erg dat onze bewoners hun geliefden missen. Er is eenzaamheid en dat is gewoon hartverscheurend. We hopen dat we snel weer bezoek mogen ontvangen, maar wanneer dat is blijft echt koffiedik kijken."