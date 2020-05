De Peiling: Alcohol-enkelband wordt ook in Noord-Holland ingevoerd

Geen alcoholslot in de auto maar een enkelband. Die moet voorkomen dan veroordeelde drankrijders opnieuw met een slok op achter het stuur kruipen. Via zweetvocht meet de enkelband 24 uur per dag hoeveel alcohol iemand in zijn bloed heeft. Na een succesvolle proef wordt de alcoholenkelband ook in Noord-Holland ingevoerd. Wat vind jij daarvan?

Alcoholverbod

Iemand die met drank op achter het stuur wordt gepakt of zich schuldig maakt aan uitgaansgeweld waarbij alcohol in het spel was, kan al een alcoholverbod krijgen. Dat verbod is eenvoudig te omzeilen omdat mensen maar twee keer per week met een blaastest of bloedonderzoek op alcoholgebruik worden gecontroleerd. Op dit moment staan 500 mensen onder toezicht van de reclassering omdat zij een alcoholverbod hebben gekregen.

Enkelband

Het grote voordeel van de enkelband is dat naleving van het alcoholverbod veel beter in de gaten kan worden gehouden. De alcohol-enkelband wordt 24 uur per dag gedragen. De data gaat automatisch naar de reclassering. Zelfs het drinken van één glaasje wordt al geregistreerd.