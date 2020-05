Export sierteelt komt langzaam op gang: "De ergste klap is geweest"

Dit met de nodige kanttekeningen, want de tulpensector heeft betere tijden gekend. "Export naar bepaalde bestemmingen liep echt moeizaam en soms viel zo'n markt dan weg. Zo zijn er links en rechts echt wel gaten geslagen, maar voor zover ik weet zijn er geen bedrijven in de omgeving omgevallen."

Niels Kreuk is zelf tulpenteler en bestuurslid bij de Koninklijke Algemeene Vereeniging van Bloembollencultuur. "Ik ben niet ontevreden hoe het seizoen geëindigd is en ik denk dat dat voor de meeste tulpentelers geldt. De handel loopt best weer aardig."

Ook Kwekerij Schouten uit Wervershoof herkent dit geluid. "Ondanks dat we toch anderhalf miljoen tulpen hebben moeten vernietigen is het seizoen mij alles meegevallen. Ik had veel erger verwacht", reageert Joris Schouten uit Wersvershoof. Schouten kon op slechte dagen maar vijftien procent van zijn 'normale' aanvoer kwijt bij de veiling, maar toch konden zij hun tulpen kwijt. "De populariteit van de tulp in Nederland heeft ons seizoen wel een beetje gered. We hebben veel via een webshop kunnen verkopen en zijn zo toch een hoop kwijtgeraakt."

Hoe het seizoen is verlopen verschilt sterk per teler, vertelt bestuurslid van de branchevereniging Niels Kreuk. "Het is sterk afhankelijk van je product en van je afzetmarkt. Vijftig procent van de tulpen gaat naar Duitsland, dat liep gewoon goed door. Net als Engeland. Maar als jij het grootste deel aan Italië levert, dan werd het lastig. Ook Frankrijk was een tijd op slot.

Chrysanten

Een chrysantenkweker uit de regio exporteert een groot deel van zijn bloemen naar Oostbloklanden. Hij blijft liever anoniem. "Wij zitten in al die gebieden waar het tegen zat en daar zijn we zwaar de sjaak mee." Dit seizoen is het slechtste dat hij in vierendertig jaar meemaakte, maar er gloort hoop. "De bloemen worden nu in ieder geval geoogst en geveild, maar wel voor de helft van de prijs die we gewend zijn. Dat is beter dan vernietigen." Dat deed de teler de afgelopen vier weken. "Dat was echt zuur."