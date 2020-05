De 22-jarige hockeyers speelde jarenlang voor de Almeerse Hockeyclub. De verdediger maakt deel uit van het Nederlandse zaalteam. Daarmee werd hij begin dit jaar derde op het EK.

Trainer van Sant Freixa is uiteraard blij met de komst van Dekker. "Daan is een talentvolle en gedreven speler, die de afgelopen jaren in de Hoofdklasse heeft bewezen dat hij een

versterking zal zijn voor onze achterhoede”.