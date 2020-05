Doorstart na politieke crisis in Zandvoort: Eric van der Burg aangewezen als informateur

ZANDVOORT - Er is een informateur aangesteld in de hoop op korte termijn een nieuw Zandvoorts college van burgemeester en wethouders te kunnen samenstellen. Dit zal binnen minder dan een maand moeten gebeuren: alle wethouders stapten op en als er niet snel een nieuw college gevormd wordt, worden alle taken en bevoegdheden overgedragen naar de burgemeester.

De keuze is gevallen op Eric van der Burg, voormalig wethouder in Amsterdam en op dit moment lid van de Eerste Kamer namens de VVD. Dat maakt Ouderen Partij Zandvoort, de grootste partij in de gemeenteraad van de kustplaats, gisteravond bekend in een persbericht.

Van der Burg zal de komende tijd in gesprek gaan met de Zandvoortse fracties om op zoek te gaan naar een nieuwe samenstelling van het college. Hij heeft eerder een onderhandelingspositie bekleed: in onder andere gemeente Zaanstad vormde hij een coalitie.

Toegangsweg circuit

De politieke crisis in Zandvoort is ontstaan rondom een nieuwe toegangsweg naar het circuit van Zandvoort. Deze weg kostte de gemeente zo'n half miljoen euro, en zou aangelegd zijn als calamiteitenroute tijdens de Formule 1-dagen.

Raadsleden kwamen er echter achter dat het college het circuit ook toestemming heeft gegeven om de weg te gebruiken tijdens maximaal vijftig evenementen per jaar. PVV, D66, OPZ en GroenLinks zijn het niet eens met het gebruik van de weg voor commerciële doeleinden, gezien het om gemeenschapsgeld gaat. Deze partijen dienden een amendement in waarin het college gedwongen werd om af te zien van het gebruik van de weg bij andere evenementen dan de Formule 1.

Het college zag dit amendement, wat verplicht uitgevoerd moet worden, als een motie van wantrouwen en dreigde met massaal ontslag, wat uiteindelijk gebeurd is.

Eerder legden raadsleren Marco Deen (PVV) en Michiel Hermsen (D66) uit aan NH Nieuws wat er in hun ogen verkeerd is gegaan rondom de besluitvorming over de nieuwe toegangsweg naar het circuit, bekijk hieronder de video.