Velsen in 'perfect storm': financiële zorgen, en dan komt de crisis er nog eens overheen

VELSEN - De gemeente Velsen verkeert financieel in zwaar weer. ‘Het is echt the perfect storm’, zegt wethouder Jeroen Verwoort (Financiën) bij de presentatie van het jaarverslag 2019. Dat jaar levert een tekort op van 5,1 miljoen. De zogeheten ‘afwaardering’ van vastgoed speelt de gemeente parten. Een pand dat opnieuw moest worden getaxeerd daalde drie miljoen in waarde.