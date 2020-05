Logistieke uitdaging voor zaadexport: “Niet kunnen exporteren is een groot risico”

ENKHUIZEN - Alternatieve vervoersmiddelen, het samenvoegen van bestellingen en langere levertijden zijn de oplossingen voor zaadleverancier Syngenta om de logistieke druk tijdens de coronacrisis aan te kunnen.“Tot nu toe kunnen we aan de vraag voldoen, al is deze hoger dan normaal”, aldus Arend Schot van het zaadbedrijf.

De groentenzaden die vanuit de zaadbedrijven in Nederland worden geëxporteerd, zijn goed voor veertig procent van de voedselvoorziening wereldwijd. “Als zaden niet op de plaats van bestemming komen, kan er ook niet gezaaid worden door telers wat kan leiden tot voedseltekorten”, legt Arend Schot van Syngenta uit. “De logistiek is de allergrootste uitdaging.”

De locatie in Enkhuizen is voor het bedrijf één van de belangrijkste vestigingen wereldwijd in de distributie van groentenzaden. “Wat we zien gebeuren, is dat telers door het coronavirus eerder dan normaal hun zaden hebben besteld. Ongeveer een kwart van de bestellingen die normaal in april en mei worden geplaatst, zijn nu in maart gedaan.”

Luchttransport

“Dat er zoveel minder vluchten gaan, raakt ons direct”, vertelt Schot. Met het vrijwel stil komen te liggen van het vliegverkeer, groeiden begin april bij het landelijk crisisteam Tuinbouw en Uitgangsmateriaal al de zorgen. “Als die transportlijn stil valt dan hebben we over een maand of twee hongerproblemen in bepaalde landen, omdat de groentes daar niet meer groeien”, vertelde voorzitter Jaap Bond eerder al tegen NH Nieuws. Toen werd geprobeerd om op repatriëringsvluchten uit het buitenland, zoveel mogelijk zaden aan boord te krijgen voor de export.

Oplossing

Door te werken met langere levertijden en het combineren van bestellingen, wordt geprobeerd de druk te spreiden. Omdat de hele sector wordt geraakt, wordt er onderling tussen de zaadbedrijven meer samengewerkt. Arend: “Ook hebben we vooraf gekeken in welke landen het leveren moeilijker zouden worden, dat zijn bijvoorbeeld landen die van het één op het andere moment in lockdown zijn gegaan zoals Italië, Spanje, India en Iran.”

Als er niet via de gebruikelijke route geleverd kan worden, wordt er een alternatief gezocht. Arend: “Voor een Russische klant worden de zaden per vliegtuig verstuurd, maar die vlogen niet meer. Toen hebben we een transporteur gevonden die in zes dagen per vrachtwagen de bestelling heeft afgeleverd, dat ging nog wel.”

Met de openstelling van steeds meer grenzen, krijgt de zaadsector weer meer lucht. Wat de financiële gevolgen zijn, valt voor het bedrijf nog moeilijk in te schatten. “Er zijn nu duidelijk hogere logistieke kosten, maar hoe lang dit gaat duren en hoe het zich gaat ontwikkelen, dat weten we nog niet.”