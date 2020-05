West-Friesland krijgt eigen coronapost

ANDIJK - West-Friezen kunnen zich met onmiddellijke ingang in hun eigen regio laten testen op corona. Bij huisartsenpraktijk De Blokkendoos aan de Keizerskroon in Andijk is een coronapost gerealiseerd.

De coronapost - ook wel het test-afnamecentrum genoemd - is een cabine die naast het pand staat, maar wel volledig van de praktijk is gescheiden. In de post kunnen twee verschillende testen worden afgenomen. Behalve de test om vast te stellen of iemand covid-19 heeft, wordt er ook een antistoffentest aangeboden. Daarmee kan worden vastgesteld of iemand besmet is geweest met het virus. De post is een initiatief van meerdere huisartsen uit de regio, die samenwerken met een laboratorium. Dat lab kan dagelijks 4.000 tot 5.000 testen verwerken. Behalve voor patiënten van de huisartsen zijn de tests ook beschikbaar voor zorgpersoneel, mensen met vitale beroepen en mensen met contactberoepen.