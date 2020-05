Beschadigd spoorviaduct Amsterdam hersteld: snelweg vrijgegeven

AMSTERDAM - De binnenring van de A10 Oost is weer vrijgegeven. Eerder vandaag zijn bij knooppunt Watergraafsmeer wandpanelen van het spoorviaduct op het wegdek gevallen, waardoor de weg urenlang werd afgesloten.

Op een foto van de politie is te zien dat de wandpanelen op een van de rijstroken terecht zijn gekomen. Het is nog onduidelijk wat daarvan de oorzaak is. Volgens de politie zijn er geen mensen gewond geraakt.

Wel is er veel schade ontstaan. Rijkswaterstaat en ProRail zijn ingezet om de schade te herstellen. Ook is het viaduct gecontroleerd op veiligheid.