Gemeente Alkmaar geeft groen licht voor tijdelijk grotere terrassen

ALKMAAR - Waar mogelijk wil de gemeente Alkmaar het horecaondernemers het tijdelijk toestaan om grotere terrassen neer te zetten. Op die manier kunnen ze vanaf 1 juni - als terrassen weer zijn toegestaan - een deel van de schade als gevolg van de gedwongen sluiting goedmaken, zo is de gedachte.

Iedere onderneming die een aanvraag indient, moet een plattegrond van de plannen meesturen. Op die manier kan de gemeente beslissen of de plannen uitgewerkt kunnen worden.

Horeca-ondernemers die gebruik willen maken van deze regeling kunnen daarvoor een aanvraag doen bij de gemeente. De horeca wordt hard geraakt door de coronacrisis. De gemeente wil op deze manier een steentje bijdragen: "We zien dat de ondernemers het zwaar hebben en willen heel graag meewerken aan oplossingen die de schade kunnen beperken."

Corona in Noord-Holland

