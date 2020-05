Uitslaande brand in rijtjeshuis Amstelveen

AMSTELVEEN - In een tussenwoning aan de Boogschutter in Amstelveen heeft vanavond een uitslaande brand gewoed. Inmiddels is het vuur onder controle.

Dat meldt de Brandweer Amsterdam-Amstelland op Twitter. De brand brak rond 19.45 uur uit, waarna de vlammen al snel door het dakraam naar buiten sloegen.

Drie personen worden nagekeken door ambulancepersoneel. Of het om de bewoners gaat, is niet bekend. Evenmin is duidelijk hoe het vuur is ontstaan.