Noordkop & Texel Noordkop is bijna klaar voor coronaproof terras: "Spannend wat het kabinet gaat zeggen"

SCHAGEN - Anderhalve meter tussen de stoelen en tafels, eenrichtingsverkeer op het terras, begeleidend personeel en afstand houden: het draaiboek voor een coronaproof terras ligt klaar voor Schagen. Het plan van de horecaondernemers is vooralsnog goedgekeurd door de gemeente. Restauranteigenaar Roy van der Weel heeft zijn best gedaan. "Toch is het nog spannend wat het kabinet vanavond gaat zeggen."

Google Streetview

Aan de voorbereidingen ligt het niet, wat betreft Roy van der Weel van restaurant Wonder's: "Met de ondernemers rond het plein hebben we tot zondagavond gewerkt aan een plan. We mogen van de gemeente gebruik maken van de openbare ruimte, zodat we op het plein meer terrasruimte hebben om de anderhalve meter afstand te garanderen." Als de terrassen eenmaal open mogen vanaf 1 juni blijft het moeilijk, verwacht Van der Weel: "We hebben wel een grote regionale functie, maar omdat er geen toeristen zijn moeten we het vooral hebben van de lokale bevolking."

De persconferentie van premier Rutte over de versoepeling van de coronamaatregelen is vanavond om 19.00 live te volgen bij NH Nieuws.

'Lekker gezelligheid' Inwoners van Schagen staan te popelen blijkt wel uit de reacties. "Als de terrassen opengaan ga ik meteen een ijsthee bestellen. Alcohol hoeft niet," zegt een voorbijganger. "Koffie en appeltaart, daar heb ik zin in," zegt een ander. "Een wijntje en een hapje en dan lekker gezelligheid om me heen, daar kijk ik wel naar uit." "Het blijft moeilijk," zegt Roy van der Weel. "Horeca staat voor gastvrijheid en gezelligheid. Heel vreemd als straks de terrassen open gaan en je leeft met de anderhalvemetercultuur. Dat is in de horeca 'not done'. Dan is de gezelligheid ver te zoeken. Vanavond horen we van het kabinet wat er gebeurt na 1 juni en daarop kunnen we gaan schakelen."

Van der Weel heeft afgelopen maand op het terras van zijn restaurant ook een satirisch filmpje gemaakt over de anderhalvemeterbediening. Daarbij kreeg de gast (een personeelslid) zijn consumpties toegeworpen. "Dat was leuk om te doen. Toch is het straks echt wel een hele uitdaging. Maar we gaan niet gooien hoor." Den Helder Ook in Den Helder mogen ondernemers plannen indienen voor een gewijzigde opstelling van hun terras, al is die gemeente nog iets terughoudender dan Schagen. "Onze horecaondernemers kunnen hun plannen indienen over hoe zij hun terrassen willen inrichten met inachtneming van de coronamaatregelen", aldus een woordvoerder. "Wij beoordelen deze op onder andere aspecten als Verkeersveiligheid, of hulpdiensten erlangs kunnen en of het voor de aangrenzende buren past. Daar zijn we nu nog mee bezig. Verder wachten we ook af wat er nog uit de persconferentie komt vanavond."