"We zien de sociale nood in Nederland snel oplopen"

NOORD-HOLLAND - Sinds het begin van de coronacrisis schieten de initiatieven om de medemens te helpen als paddenstoelen uit de grond. Volgens Femke Halsema, behalve burgemeester van Amsterdam ook voorzitter van de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact, is dat niet zonder reden. "Wat we zien is dat de sociale nood in Nederland heel snel oploopt."

NH Nieuws

Initiatieven om minderbedeelden te helpen zijn er in soorten en maten. Behalve particulieren springen ook veel bedrijven in de bres voor minima. Een Alkmaarse cateraar is daar een goed voorbeeld van. Omdat er al negen weken geen opdrachten binnenkomen, maakt het team nu maaltijdpakketten voor mensen die niet kunnen rondkomen. 'Iets voor een ander doen' "Omdat we er heel blij van worden om iets voor een ander te doen", verklaart de eigenaresse haar vrijgevigheid. Daar profiteren niet alleen daklozen van, maar ook mensen die tot voor kort uitstekend voor zichzelf konden zorgen. "Veel mensen worden bedreigd door werkloosheid", benoemd Halsema een belangrijk pijnpunt. "Een snelle achteruitgang van hun inkomen, en je ziet dat mensen daardoor het risico lopen om schulden te gaan maken." Werken met behoud van uitkering Om te voorkomen dat een groot deel van de bevolking deze crisis in de financiële problemen raakt, adviseert Halsema's werkgroep de regels voor de Bijstand te versoepelen. "Je zou kunnen onderzoeken of werken met behoud van uitkering in ieder geval tijdelijk makkelijker kan worden gemaakt."