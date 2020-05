Zwemlessen na twee maanden stilte ook hervat in Wieringerwerf en Den Helder

DEN HELDER - Hoewel in Winkel vorige week de kinderen alweer voor het eerst in maanden naar zwemles konden in De Wirg, was het vandaag de beurt aan de kinderen uit Wieringerwerf en Den Helder. Gespannen stonden ze voor de deur van de zwembaden.

Regio Noordkop

De kinderen stonden te popelen om het water in te springen. Uiteraard wordt het coronavirus niet over het hoofd gezien en hanteren de zwembaden in de Kop van Noord-Holland de nodige voorzorgsmaatregelen. Al vond zwembad De Terp in Wieringerwerf het niet nodig om de kinderen in een badjas binnen te laten komen en na de les in badkleding weer naar huis te sturen. Zij mochten zich - weliswaar onder strikte regels - toch binnen omkleden. Regio Noordkop nam een kijkje in de zwembaden, bekijk hieronder de reportage: