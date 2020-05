Trainer White Stones is blij met rentree Raymond de Waard: "Ik ben onwijs fan van hem"

EGMOND AAN DEN HOEF - Zaalvoetbalclub VV White Stones beleefde een moeilijk jaar in de eredivisie. Bij het beëindigen van de competitie stond de club laatste met één puntje. White Stones heeft zes versterkingen gehaald. "Onze selectie is daardoor breder geworden, hopelijk kunnen we meer tegenstand bieden", vertelt trainer Rogier Bunink.

NH Sport/Edward Dekker

De zaalvoetbalclub wist van tevoren dat het lastig ging worden, omdat acht basisspelers waren vertrokken. Bunink: "Het was mooi om te zien dat we gedurende het seizoen beter werden. Mijn spelers begonnen steeds meer te wennen aan de eredivisie. Na de winterstop konden we in de wedstrijden langer bijblijven. Het was tegen LEBO bijvoorbeeld heel spannend." "We zaten er net lekker in toen we noodgedwongen moesten stoppen", vervolgt de trainer. "Het is een mooi leerjaar geweest voor de jonge jongens. We zouden gedegradeerd zijn als het uitgespeeld zou worden, zo eerlijk moeten we ook zijn. We hebben nu de kans gekregen om er in te blijven, die gaan we met twee handen aanpakken."

Zes nieuwe versterkingen Eerder werd bekend dat de gebroeders Brent en Jorn Braaksma en Anass Boulhahoul komend seizoen bij White Stones spelen. "Ik heb die jongens nog niet zien spelen, Fred de Waard (assistent red.) wel. We hebben een positief gesprek gehad en ik heb goede verhalen over ze gehoord. Door Brent komt Yassine Zakir ook bij ons spelen. Ze hebben samengespeeld in Jong Oranje. Yassine wilde graag zaalvoetballen en woont in Amsterdam." Raymond en Dennis de Waard keren ook terug in Egmond aan den Hoef. "Ik ben erg blij met de komst van Raymond. Het is jammer voor hem dat hij het niet heeft gered bij Quick Boys. Ik ben onwijs fan van hem, het is mooi dat hij terugkeert." Tegenover de komst van de zes versterkingen staat het vertrek van aanvoerder Tim Emmerik.