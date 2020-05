Meerdere woningen beschadigd door geraakte waterleiding Volendam: 150 huizen zonder water

Tijdens werkzaamheden is er een waterleiding geraakt, er stroomde meteen veel water door de straat. Zeven huizen zijn beschadigd. Rond acht uur vanavond zijn de reparaties klaar en kunnen de bewoners naar huis. Voor bewoner Jo de Does blijft het huis vannacht dicht. Hij is flink ontdaan: "De brandweer zegt dat er scheuren in mijn voorgevel zitten. Dat de gevel op knappen staat."

Ondernemers op de dijk hebben hotelkamers aangeboden voor als de bewoners de nacht niet thuis kunnen doorbrengen. Burgemeester Lieve Sievers heeft met de getroffen bewoners gesproken.