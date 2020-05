Bibliotheken regio Haarlem weer open: "Mensen vragen om gericht te zoeken"

HAARLEM -De meeste bibliotheken in de regio Zuid-Kennemerland gingen vandaag weer open, na twee maanden dicht te zijn geweest. Bij de vestiging in het centrum van Haarlem stond bijna de hele dag een flinke rij voor de deur, maar dat vonden de meeste bezoekers niet zo erg. "Ik heb hier acht boeken in mijn tas, allemaal uitgelezen en het werd hoog tijd dat ik weer eens wat anders uit kan kiezen."

Ook krijgen de bezoekers bij binnenkomst een mandje mee en gaan de ingeleverde boeken 72 uur in quarantaine. "We hebben al heel wat bakken gevuld en dit is pas van vanmorgen."

Achter de schermen hebben de bibliotheken hard gewerkt om het landelijke protocol voor bibliotheken op te volgen voor de opening vandaag. Zo worden bezoekers in de Haarlemse vestiging met stickers op de anderhalvemeterregel geattendeerd. "We vonden eenrichtingsverkeer niet echt een goede optie, want dan kunnen mensen zich niet vrij bewegen tussen de boekenrekken", vertelt Roxane van Acker, directeur Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

De leestafel is afgezet met een lint en ook de computers kunnen nog even niet gebruikt worden. En dat heeft een reden, zo vertelt Roxane. "We kunnen hier maar dertig mensen tegelijk binnen hebben en dat is inclusief personeel. Dus we moeten de mensen vragen gericht naar een boek te zoeken en niet te lang binnen te blijven om weer nieuwe mensen binnen te kunnen laten. En dat voelt heel onnatuurlijk", zegt ze lachend.

Wennen

De meeste bezoekers moeten wennen aan de nieuwe situatie, bijvoorbeeld dat er tijdelijk geen kopje koffie aan de leestafel kan worden gedronken. "Dat is wel ongezellig", vindt een mevrouw die normaliter vaak in de bibliotheek te vinden is. "Maar goed, ik ben blij dat ik weer naar binnen kan en boeken kan uitzoeken."

Ook de medewerkers moeten wennen aan de nieuwe situatie, ziet de directeur. "We hebben het gezien in de supermarkt, maar het is toch ook wennen hier. Hoe ga je als collega's met elkaar om hier in de bibliotheek?" Daarbij komt het logistieke proces waar veel aandacht van de medewerkers naartoe gaat. Er is een schatting gemaakt, van alle boeken die weer ingeleverd gaan worden de komende weken. Maar hoe dit in de praktijk uit zal pakken, is toch ook even afwachten.

Maar dat er weer gelezen kan worden, maakt veel mensen blij. "We zien heel veel blije gezichten", vertelt Roxane. "We voelen ons nog beperkt, maar horen toch dat mensen het heel fijn vinden dat we weer open zijn en dat ze weer boeken kunnen lenen."