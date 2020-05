Aalsmeers zwembad De Waterlelie eindelijk weer open

AALSMEER - Zwembad De Waterlelie in Aalsmeer heeft na twee maanden eindelijk weer de deuren kunnen openen. Vanwege het coronavirus moest het sportcomplex aan de Dreef in maart dicht. "Heerlijk, echt weer even genieten!"

De vaste bezoekers zijn opgelucht dat hun zwembad weer open is. "Tot twee maanden geleden zwom ik ongeveer vier keer per week. Dus ik miste het enorm." Een vrouw vult aan: "Raar allemaal. Wij zwemmen elke week en dat doen we al twintig jaar. Als je dat op een gegeven moment niet meer kan doen, dan is dat heel erg bijzonder natuurlijk."

Maatregelen

Bij zwembad De Waterlelie zijn verschillende coronamaatregelen genomen. Zo kunnen bezoekers geen gebruik maken van het toilet en de douche. "Verder is alles éénrichtingsverkeer", legt hoofd zwemzaken en activiteiten Jan Hopman uit. "Mensen mogen drie kwartier zwemmen. Van tevoren moeten ze online reserveren." Van het RIVM mogen hier maximaal dertig baanzwemmers zijn, veertien mensen met de sportgroepen en kinderen gaan voor zwemles in groepjes van negen met een instructeur aan de slag.

De zwemmers kunnen zich wel vinden in alle maatregelen. "Het is goed voor elkaar, denk ik." En over het toiletverbod: "Als je het weet, kan je je erop voorbereiden. Drink je thuis gewoon een bak koffie minder!"