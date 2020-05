Hilversumse supermarkt laat klanten zelf karretjes ontsmetten na belaging medewerkers

Supermarktbezoekers moeten na afgelopen weekend zelf hun karretje ontsmetten, supermarktpersoneel doet het niet meer. Er staat een zuil waarmee zelf een karretje schoongemaakt moet worden. Karretjes blijven uiteraard wel gewoon verplicht. "Helaas is er voor ons geen andere optie mogelijk. Wij hopen op uw begrip en let een beetje op elkaar," aldus de Albert Heijn.

De supermarkt reageert woedend: "Waar is het respect? Waarom kan niet iedereen zich een klein beetje aanpassen? Waarom ga je als vrouw van 55+ tekeer tegen een jonge jongen die zegt dat hij graag uw winkelwagen even wilt schoonmaken en moeten wij uiteindelijk zelfs de politie bellen?" wordt gevraagd. "Het kan niet zo zijn dat collega’s zich onveilig voelen en helaas is dit wel het geval."

Corona in 't Gooi

๐Ÿ“ฐ Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

๐Ÿ“บ Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

โœ‰๏ธ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier

๐Ÿ’ฌ Meld je aan voor de NH Gooi-nieuwsdienst via Whatsapp. App 'NH GOOI AAN' naar 0888505651