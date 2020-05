Verkeerspop stukgereden door hardrijders in de Beemster, buurtbewoners maken zich zorgen

MIDDENBEEMSTER - Bewoners van de Hendricus de Goedeweg in Middenbeemster zijn er klaar mee dat er veel te hard gereden wordt in hun straat. Het baart hen zorgen, omdat in deze nieuwbouwwijk veel kleine kinderen wonen. Buurtbewoner Bart Segers: "Het lijkt wel of er een echt ongeluk moet gebeuren voordat de gemeente er iets aan doet."

In de afgelopen weken zijn veel plastic verkeerspoppen (zie foto hierboven) stukgemaakt of gestolen. Bart: "Dat kan natuurlijk kinderspel zijn, maar dat helpt onze situatie niet." Victor, zoals de pop officieel heet, is er namelijk neergezet om de automobilisten te waarschuwen voor hardrijders.

Nog meer problemen

De buurtbewoners zitten met de handen in het haar, want de auto's razen nog steeds op hoge snelheid voorbij. Een grote angst is dat de weg doorgetrokken gaat worden. Bart maakt zich dan ook grote zorgen. "Nu is hier een bocht aanwezig, maar als deze weg rechtdoor zal gaan, is de kans op hardrijders alleen maar groter. Het is dan een weg van één kilometer lang en dat brengt nog meer problemen met zich mee."

