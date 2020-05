UEFA stelt bestuursvergadering drie weken uit

NYON - De Europese voetbalunie UEFA heeft een bestuursvergadering die voor 27 mei op de agenda stond, moeten uitstellen. De bijeenkomst is verschoven naar 17 juni. Volgens de UEFA staan er nog enkele punten "open" wat betreft de beoogde speelsteden voor het EK in 2021.

Met de verplaatsing van de vergadering wil de Europese voetbalbond tijd winnen om tot een volledig akkoord te komen over alle locaties voor de Europese titelstrijd, die door de huidige coronacrisis met een jaar is uitgesteld, naar de zomer in 2021.

EK verspreid over Europa

Het EK zou in 2020 in twaalf verschillende landen worden gehouden, waaronder Nederland. De UEFA wil de eindronde in 2021 in principe in dezelfde twaalf steden afwerken. De Europese bond moet echter in alle landen met de autoriteiten nieuwe afspraken maken. Inmiddels is met negen landen en steden alles geregeld.

