Bruggen in Haarlem vanaf donderdag weer vaker open

HAARLEM - Begin april bleef het vanwege de coronacrisis achterwege, maar donderdag is het weer zo ver: de zomerdienstregeling voor bruggen in Haarlem gaat in. En dat betekent voor het wegverkeer vaker wachten bij een openstaande brug.

HFV/Michel van Bergen

Ook in de zomer geldt, op werkdagen, dat de bruggen niet opengaan in de spits. De Waarderbrug en de Figeebrug vormen daarop een uitzondering. Maar, waarschuwt de gemeente Haarlem, wachttijden buiten de spits zijn niet altijd te voorkomen. Dit komt doordat de Spaarnestad zowel een wegenknooppunt als een vaarknooppunt is. Wachten op plezierboten De bruggen gaan maximaal vier minuten per keer open. Maar ze openen vaker dan tijdens het winterseizoen. De openstelling is in eerste instantie bedoeld voor de beroepsscheepvaart, maar het kan ook voorkomen dat pleziervaartuigen ervoor zorgen dat een brug open moet. "Dat betekent dat wegverkeer soms ook moet wachten op plezierboten", schrijft de gemeente Haarlem op een speciale pagina over de bruggen.