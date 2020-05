Telstar voorlopig ingedeeld in vierde divisie onder 21-competitie

VELSEN-ZUID - De KNVB heeft maandag de concept divisie-indelingen voor komend seizoen bekendgemaakt. Binnen de nieuwe onder 21-competitie zijn er vier divisies. De clubs in die divisies worden gerangschikt op basis van de prestaties van de jeugdopleiding. Uit de indeling blijkt dat het nieuwe Telstar onder 21-team is ingedeeld in de vierde divisie.