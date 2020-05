Ook looproutes aangelegd in Den Helder: "Vooral bedoeld om mensen te helpen"

DEN HELDER - In navolging van andere Nederlandse steden als Alkmaar en Utrecht zijn nu ook Den Helder met verf looproutes aangegeven in de binnenstad. De lijnen en pijlen zijn aangelegd in de Keizerstraat en de Spoorstraat. De bedoeling is dat dit mensen helpt en stimuleert om rechts te lopen en zoveel mogelijk afstand te houden.

Helderse Ondernemersvereniging

Een woordvoerder van de gemeente zegt tegen het Noordhollands Dagblad dat voor deze twee straten is gekozen om ze de drukste en relatief smalste straten van Den Helder zijn. Als het een succes is, worden mogelijk ook andere straten onder handen genomen. Er zal met name een beroep worden gedaan op het gezond verstand. Handhavers zullen er namelijk niet rondlopen om te kijken of mensen de looprichting wel aanhouden. "Het is vooral bedoeld om te helpen, om te voorkomen dat mensen onbedoeld tegen elkaar opbotsen."