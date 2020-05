Museum Kaap Skil bereidt zich voor op heropening: "Het is een beregrote klus"

OUDESCHILD - Bij Kaap Skil in Oudeschild wordt hard gewerkt om het museum aan alle nieuwe eisen te laten voldoen. Na 9 weken gedwongen coronasluiting mogen, als alles goed gaat, op 1 juni de deuren weer open. Met nog twee weken te gaan is het flink doorpakken.

"We kijken er enorm naar uit. Een leeg museum zonder bezoekers is maar stil en saai", zegt manager Corina Hordijk. "Het is een beregrote klus. We zijn er op ingesteld om lekker zoveel mogelijk mensen binnen te kunnen hebben. En dat is nu niet meer de bedoeling. We kunnen maar 30 bezoekers per half uur binnen laten."

De entree van het museum is nagenoeg leeggehaald om te kunnen kijken hoe de routes moeten gaan lopen. Op de grond staat met krijt getekend wat waar moet komen te staan. Het horecagedeelte is uitgedund, er blijven vier tafels staan.

Aanpassingen

"We hebben een route bedacht die de mensen door het hele museum leidt. Zodat ze het hele verhaal van de Rede van Texel kunnen beleven. We hebben een online reserveringssysteem besteld. Mensen kunnen dan op een vast tijdstip naar binnen. De horeca is veranderd en de uitgang is verhuisd net als de museumwinkel."

De afgelopen weken is het museum al flink onder handen genomen. Tijdens de gedwongen pauze heeft het personeel de handen stevig uit de mouwen gestoken. "Je kunt bijna niet meer zien dat ze gejut zijn", zegt Hordijk bij een grote wand met aangespoelde flessen bij de jutterscollectie. "De dames hebben al deze 4.000 flessen schoongemaakt en weer netjes teruggezet."

Inkomsten

De heropening is niet alleen leuk voor de bezoekers, maar ook belangrijk voor de kas. De inkomsten zijn keihard nodig. "Wij krijgen een klein deel overheidssubsidie. We zijn altijd heel trots dat we de eigen broek op kunnen houden. Maar als je dan plat komt te liggen, is dat wel zwaar."

Kaap Skil is onderdeel van Stichting Texels Museum waar ook Ecomare onder valt. Ook dat gaat op 1 juni weer open. De vuurtoren bij De Cocksdorp kan vanwege de krappe ruimte nog niet open en ook de Oudheidkamer in Den Burg blijft vooralsnog dicht. Bij de zeehondenopvang kwam overigens vandaag een tweede, jonge zeehond binnen.