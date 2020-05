Bezoek aan patiënt Spaarne Gasthuis mag nu uur blijven

HAARLEM - Het Spaarne Gasthuis heeft de duur van een bezoek aan een patiënt vanaf vandaag verlengd. Eén bezoeker per dag mag nu een uur lang op bezoek bij iemand die in het ziekenhuis ligt.

Het Spaarne Gasthuis hanteert, volgens de landelijke richtlijnen, strakke regels wat betreft bezoekers. Doel daarvan is de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan. Omdat de corona-aanpak steeds minder streng wordt, denken mensen ook vaker dat ze met meerdere tegelijk op bezoek kunnen komen. "Ook al worden de maatregelen in het land steeds verder versoepeld, wij hebben nog steeds de opdracht het ziekenhuis veilig te houden."

Coronapatiënten

Daarom is er nog steeds maar één bezoeker per patiënt per dag mogelijk. Alleen, deze mag nu niet een half uur, maar een uur blijven. Dat spreekuur is van 18:30 uur tot 19:30 uur. Kinderen mogen twee bezoekers ontvangen. Coronapatiënten en opgenomen patiënten die zijn getest op het hebben van het coronavirus, mogen geen bezoek ontvangen.

Bezoekers melden zich eerst in de centrale hal waar ze worden gescreend. Gevraagd wordt dan of ze verkoudheids- of griepklachten hebben. Bezoekers mogen geen last van hun luchtwegen hebben, niet hoesten, niet verkouden zijn en geen koorts hebben.