Nog geen duidelijkheid over vorm van Amsterdam marathon

AMSTERDAM - Over precies vijf maanden vindt de marathon van Amsterdam plaats. Wat er precies gaat gebeuren op die zondag 18 oktober is op dit moment nog onduidelijk. Voorlopig staat het event nog gewoon op de kalender. "Een editie zoals vorig jaar met 46.000 mensen, dat is niet realistisch", aldus directeur van Le Champion Ron van der Jagt.

"We zijn nu alle varianten aan het onderzoeken. Één scenario is om alleen de wedstrijdatleten te laten starten. En dat doen we dan wellicht op een afgesloten parcours zonder publiek", vertelt Ron van der Jagt voor de camera van NH Sport.

"Zodra we serieuze varianten hebben, gaan we in gesprek met de veiligheidsregio en gemeente Amsterdam. Zij hebben daarin een belangrijke stem. Verder heeft elke variant ook financiële consequenties, dat betekent dat we daarover weer in gesprek gaan met sponsoren. Op de korte termijn komt er dus geen duidelijkheid, dat is nog te vroeg."

Bekijk hieronder de reactie van Ron van der Jagt, directeur van Le Champion.