Mans en Jan geven 750ste fiets weg: "Ze maken mensen heel erg blij"

De twee compagnons repareren gebruikte fietsen en geven ze weg aan kinderen waarvan ouders het financieel minder goed hebben. "Het is in deze corona periode met al die negatieve verhalen om je heen leuk als je iemand blij kan maken. Het is gewoon grandioos. Het blijft schitterend", aldus Jan Kooijman.

750 stuks

Het begon in december 2018 als een eenmalige actie, maar inmiddels staat de teller dus al op 750 weggegeven fietsen. Aan stoppen denken Mans en Jan voorlopig nog niet, want er is nog altijd veel vraag naar de fietsen. "Er is genoeg vraag. We hebben vijf stichtingen waar wij mee samenwerken en via die stichtingen wordt er flink aangevraagd", vertelt Mans Semler.