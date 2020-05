Zaanstad werkt aan plan van aanpak om massale vechtpartijen te voorkomen

ZAANSTAD - De gemeente Zaanstad werkt aan een plan van aanpak om massale vechtpartijen tussen jongeren te voorkomen. Vorige week zorgde een knokpartij in Assendelft met zo'n vijftig op elkaar inbeukende jongeren voor veel onrust in de buurt. Het plan van aanpak staat los van het strafrechtelijk onderzoek naar het geweld.

Facebook Jan Hamming

Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad liet eerder via social media weten zeer bezorgd te zijn over de massale vechtpartij tussen jongeren in de buurt van station Assendelft. Hij noemt het een 'schandalige slag in het gezicht van onze vreedzame samenleving'.

Volgens buurtbewoners gaat het om een uit de hand gelopen ruzie tussen groepen jongeren uit Assendelft en Zaandam, die online zou zijn begonnen. Justitie De politie is een onderzoek gestart naar wat daar op die woensdagmiddag precies is gebeurd. In dat kader worden gesprekken gevoerd met jongeren en hun ouders. Over het verloop van dat onderzoek doet de gemeente geen mededelingen.

Plan van aanpak Naast het strafrechtelijk onderzoek wordt er volgens woordvoerder Sebastiaan Hoek van de gemeente Zaanstad ook op gemeentelijk niveau aan een plan gewerkt. Veel professionals die zich in de gemeente met jongeren bezighouden, worden bij overleg over dat plan betrokken. Gedacht moet worden aan jeugdboa’s, straathoekwerkers en de afdeling Jongerenwerk van het wijkteam in Assendelft. Over de inhoud van het plan worden pas mededelingen gedaan als er meer duidelijkheid is.