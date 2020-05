Zwembad de Crommenije weer open: "Spannend of iedereen zich aan de regels houdt"

KROMMENIE - "Eindelijk weer mensen," zegt Martijn Harting van Zwembad de Crommenije in Krommenie. Vandaag gaan de deuren na ruim twee maanden lockdown weer open. Het wordt vooral spannend of alle bedachte maatregels werken en of personeel en gasten genoeg afstand kunnen houden.

Het zwembad heeft verschillende maatregelen getroffen om weer open te mogen. De banen in het zwembad zijn bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer en de looproute buiten het bad is zo ingericht, dat mensen elkaar niet kunnen kruisen. Douchen moet thuis en het chloorniveau in het bad is verhoogd. Tekst loopt door onder de video

NH Nieuws

De bezoekers zijn erg te spreken over de indeling en zijn vooral blij dat ze weer kunnen zwemmen. Een zwemster heeft het zwembad hard nodig omdat ze in augustus haar schouder brak: "Zwemmen, dat moet van de fysio, dat is een hele goede oefening. Het is heerlijk!" Een ander laat weten dat hij net zijn zwempas had verlengd, toen het zwembad dicht moest. Volgens Martijn waren er voordat het zwembad openging al veel mensen die af en toe een kijkje kwamen nemen. "Je merkt ook dat het voor veel ouderen een sociale plek is." Laat hij weten aan NH Nieuws. "De max is twintig bezoekers en we gaan eens kijken hoe dat werkt."