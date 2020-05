Valt het doek voor Belinda's Bloemenkiosk in Castricum?

CASTRICUM - Belinda Kaandorp is met haar bloemenkiosk al jaren een vast gezicht in winkelcentrum Geesterduin in Castricum. Door de verbouwing van het winkelcentrum, zou de bloemen- en plantenwinkel volgens de gemeente niet meer passen bij de uitstraling van het vernieuwde winkelcentrum. Het voortbestaan van haar kiosk staat nu op het spel.