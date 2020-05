Eindelijk weer bezoek voor ouderen met dementie in Amstelveen: "Nerveus was ik wel"

Maandenlang konden de ouderen met dementie in het Zonnehuis in Amstelveen hun dierbaren niet ontvangen. Vanwege de corona-uitbraak mocht er niemand op bezoek komen, maar vanaf vandaag kunnen familieleden weer op bezoek, op veilige afstand.

Tessa Storm is coördinerend activiteitenbegeleider bij Zonnehuis Bovenkerk. Met haar collega's heeft zij mogelijk gemaakt dat bewoners weer bezoekers kunnen ontvangen. "We hebben een speciale ruimte weten te maken met plexiglas ertussen. We hebben geprobeerd om het zo gezellig mogelijk in te richten voor de bezoekers en bewoners."

Iedereen met een familielid in het Zonnehuis wil diegene het liefst een knuffel geven, maar dat zit er voorlopig helaas niet in. Toch is de Zonnekamer, zoals de bezoekersruimte is genoemd, een goed alternatief.

Opluchting

Vandaag mocht John Smit weer langs bij zijn 94-jarige moeder. Met de kleindochter van mevrouw Smit heeft hij lang uitgekeken naar dit moment. "Nerveus was ik wel. Maar ook opgelucht nu dat ik merk dat het goed met haar gaat. Dat ze twee maanden geen visite goed heeft overleefd."

De afgelopen weken kon John alleen zwaaien naar zijn moeder als ze op het balkon zat. Dat hij haar nu in de ogen kon kijken en met haar kon praten doet John zichtbaar goed. Niet hij, maar zijn moeder zat tijdens dit bijzondere bezoek op de praatstoel. "Ik ben gewoon opgelucht dat ze nog zo goed is. Het was een gesprek vanuit haar kant, zeg maar."