Gasleiding geraakt tijdens werkzaamheden bij Zuidtangent Heerhugowaard

Het lek ontstond op zo'n vijf meter afstand van het Huygens College. Op een examenklas na waren er verder geen leerlingen in het pand aanwezig. De receptie van de school is op de hoogte gebracht, maar het leslokaal hoefde niet ontruimd te worden.

De Zuidtangent tussen Middenmeer en de Stellingmolen was enige tijd voor al het verkeer afgesloten. Na 13.15 uur kon het verkeer weer doorrijden.

Een medewerker van Liander laat aan NH Nieuws weten dat het gevaar is geweken. "De leidingen zijn opgegraven, waar we vervolgens inboren en ballonnen in opblazen, zodat het gas stopt met stromen. De gasuitstroom is inmiddels gestopt. De monteurs zijn er nog mee bezig, maar het defecte gedeelte is vervangen."