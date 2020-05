'Flinke puzzel', maar Toneel- en Filmschuur gaat weer open op 1 juni

HAARLEM - Toneelschuur en Filmschuur in Haarlem openen 1 juni weer hun zalen. Sinds 12 maart zijn de deuren gesloten vanwege de coronacrisis. Het was een 'flinke puzzel', maar de gebouwen zijn nu volledig coronaproof ingericht.

Om te garanderen dat bezoekers in het hele pand anderhalve meter afstand tot elkaar kunnen houden heeft ontwerper en striptekenaar Joost Swarte meegeholpen met het maken van communicatie over de nieuwe richtlijnen. Swarte bedacht volgens de Toneelschuur een ingenieus patroon door het gebouw waarbij op praktisch elke plek de anderhalvemeter-regel goed zichtbaar is.

In de Toneelschuur moest vanwege de anderehalvemeter-maatregelen de tribune in de bovenzaal weg om plaats te maken voor tafels en stoelen. Zo kunnen maximaal dertig gasten genoeg afstand van elkaar houden om de voorstellingen bijwonen.

