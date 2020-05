Tweedehands huisraad voor vluchtelingen en minderbedeelden in vlammen opgegaan bij brand Purmerend

PURMEREND - Bij de brand in voormalig buurtcentrum 't Noot in Purmerend is vrijdagnacht de hele voorraad van de tweedehands huisraad van Stichting Present in vlammen opgegaan. De spullen waren bedoeld voor het inrichten van huizen voor vluchtelingen en mensen zonder geld. Voorzitter van Stichting Present Gert-Jan den Otter is flink geschrokken. "Het is een heftige verrassing, vooral omdat we er binnenkort uit zouden gaan."

Vier jaar geleden werd de 'huisraadactie' door Stichting Present opgericht omdat er toen veel statushouders naar Purmerend kwamen. Sinds de oprichting zijn er zo'n honderd huizen ingericht. "We waren net bezig om het laatste huis in te richten", vertelt Den Otter. "Extra zuur is ook dat we over twee weken alle spullen zouden weghalen omdat we de sleutel moesten inleveren." Het pand stond al op de lijst om gesloopt te worden. Op dezelfde plek moet binnenkort namelijk een nieuw appartementencomplex verrijzen.

Dit weekend zouden de laatste spullen naar Roemenië worden gebracht. "Daar konden ze ons linnengoed en de rolstoelen die in pand stonden opgeslagen goed kunnen gebruiken, maar helaas dat gaat nu niet meer door", vertelt de voorzitter van de Stichting. "Alles is in vlammen opgegaan."

Serviesgoed gezocht

"We hadden nog één verzoek voor een inrichting lopen. Gelukkig hadden we net bedden overgebracht, maar voor het kleine materiaal moesten we nog een keer rijden." Om het laatste huis toch nog ingericht te krijgen, roept Den Otter mensen op Stichting Present te benaderen via de mail: presentpurmerend@gmail.com.

Er is onder andere behoefte aan serviesgoed, keukengerei, klein meubilair en linnengoed. Mocht iemand nog een alternatieve opslag kunnen missen, dan kan zelfs de ‘huisraadactie’worden gered en hervat.