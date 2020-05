De Spinaker hoopt snel op duidelijkheid: "Probleem van speciaal onderwijs is dat het altijd als laatste komt"

HOORN - Voor middelbare school De Spinaker in Hoorn is er nog veel onduidelijk voor de heropening op 2 juni. Bij de school, waar speciaal onderwijs wordt gegeven, gelden namelijk andere normen dan bij gewone middelbare scholen.

Joost Lammers / NH Nieuws

Eén van de normen is dat zo'n vijftig procent van de leerlingen thuis opgehaald wordt en naar school wordt gebracht. "Ons probleem is dat we veel leerlingen hebben die met leerlingvervoer komen. Daarin kun je natuurlijk niet 1,5 meter uit elkaar zitten als je er met z'n zessen in zit. De vraag is hoe dat probleem opgelost gaat worden", blikt teamleider Susanne Schinkel vooruit op persconferentie van morgen.

Kostenpost Er zouden meerdere taxibusjes ingezet kunnen worden, waardoor er minder leerlingen per taxi vervoert hoeven te worden. Dit zal echter wel zorgen voor meer kosten. "Daar gaat de gemeente over, daar hebben wij geen zeggenschap over. Zij zullen die kosten namelijk voor hun rekening nemen", aldus Schinkel.

Halveren klassen Mocht de school straks weer opengaan dan halveren zij de klassen die zij nu al hebben. "Normaal hebben wij klassen van 12 tot 15 leerlingen maar om toch die 1,5 meter te garanderen willen wij dat gaan halveren en de leerlingen om de dag naar school laten komen."

Quote "Probleem met speciaal onderwijs is dat het altijd als laatste komt" teamleidersusanne schinkel