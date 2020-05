De Opstand en de Bevrijdingh van Enckhuijsen: op 21 mei mag de vlag uit

"Rond het stadhuis en de Dromedaris wordt het op 21 mei altijd heel feestelijk gevierd," vertelt Lies Turksma, voorzitter Vereniging Oud Enkhuizen. "Met folkloristische toneelopvoeringen. De eerste kleding die ik hiervoor aangeboden kreeg, kwam trouwens uit Hoorn."



Door de coronacrisis kan de opvoering dit jaar niet plaatsvinden. De organisatie vindt het echter belangrijk om er dit jaar wel waar mogelijk bij stil te staan: het was ten slotte een belangrijk moment in de Nederlandse geschiedenis. "Elk jaar hangt op 21 mei ook de vlag uit en dat zal dit jaar ook gebeuren. "Ook de mensen in Hoorn mogen hier aan meedoen."

Enkhuizen tijdens de oorlog Hoewel het een belangrijk moment was, is dit niet een bekend verhaal. "Het ging gepaard zonder bloedvergieten," vertelt Lies Turksma aan WEEFF Radio. “Dat is ook de reden waarom er weinig aandacht voor is in de geschiedenisboeken. Het was tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Heel Europa was overmeesterd door Spanje. Niet zozeer de koning, maar de Spaanse generaal Alva werd steeds belangrijker en grimmiger. Hij wilde steeds meer en trok ook op naar Nederland.”





"Generaal Alva wilde ons veroveren en dat ging gepaard met slechte zaken. Mensen werden arm. Ze hadden geen eten en drinken. Ze moesten belasting gaan betalen. De schepen werden gevorderd. De vissers mochten niet meer de Zuiderzee op. Toen Alva met zijn troepen optrok richting Vlissingen en Rotterdam, waren daar grote gevechten. Daar werden 400 tot 500 mensen vermoord."