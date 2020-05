Snackbareigenaar Marvin Meeuwig blij: overlast busstation Uithoorn aan banden

"Top, dat is echt top!" reageert snackbareigenaar Marvin Meeuwig op de maatregelen die de gemeente Uithoorn neemt om de jeugdoverlast aan te pakken. "Ik ben daar echt blij mee!" Hij heeft een zaak vlakbij het busstation en had tot de coronacrisis regelmatig last van hangjongeren. Het liep de spuigaten uit.

"Het is jammer dat het zo moet, want eigenlijk is het zonde van het geld dat er tegenaan wordt gegooid," zegt de Uithoornaar: "De bewakingsbeelden moeten toch door iemand nagekeken worden." Meeuwig denkt daarom dat alleen bij grote incidenten de beelden teruggespoeld worden en niet bij een 'klein vergrijp' als een fietsendiefstal.

Groot pakket

Uithoorn zet met het pakket maatregelen groot in om de overlast aan te pakken. Behalve extra cameratoezicht bij het busstation is er ook meer prioriteit vrijgemaakt bij de politie om op te treden. Er wordt gesurveilleerd op 'hotspots' waar het vaak misgaat.

De gemeente kan verder een beroep doen op het zogeheten flexteam van de Amsterdamse politie. Dat is een team met agenten die tijdelijk mee kan helpen met opsporing en handhaving. En jongerenwerkers worden meer betrokken bij de aanpak van overlastplegers.

Het plan wordt in september gepresenteerd vanwege de coronacrisis en de juridische regels. Een deel van de maatregelen wordt eerder ingevoerd. Burgemeester Pieter Heiliegers: "Ik weet dat er inwoners zijn die niet begrijpen dat we niet eerder hebben besloten tot cameratoezicht bij het busstation. Maar het inzetten van camera’s is een zwaar en kostbaar middel. Als gemeente kun je nou eenmaal niet even snel een camera ophangen."

Gelukkig mens

Voor Marvin Meeuwig maakt het allemaal niet uit. Zijn zaak is straks een stuk veiliger. Sowieso omdat hij zelf al camera's heeft opgehangen. Als de gemeente ook nog eens camera's plaatst, dan is de snackbareigenaar een gelukkig mens: "Dat is alleen maar goed, alleen maar goed!"