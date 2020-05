Intensivist Evelien vlogt voor NH Nieuws: "We maken ons klaar voor een tweede golf"

Het personeel in de Noord-Hollandse ziekenhuizen ziet het duidelijkst of de coronamaatregelen werken: krijgen ze meer of minder coronapatiënten op de intensive care? Artsen en verpleegkundigen worden direct geconfronteerd met de patiënten. Daarom geeft NH Nieuws het podium aan alle strijders binnen de muren van het ziekenhuis. Vandaag Evelien, IC-intensivist in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk.

"Zoals jullie zien, is die hele intensive care bijna leeg, dus dat is heel gunstig. Landelijk zien we dat natuurlijk ook, dat de COVID-patiënten per dag afnemen, en ook op de IC's zien we elke dag een mooie daling. Dat komt door alle maatregelen die we met elkaar genomen hebben, en dat geeft ook de intensivisten tijd om weer een beetje tot rust te komen", vertelt Evelien.

Een arts die die rust even neemt vertelt dat hij zich klaarmaakt voor de tweede golf. "We moeten er klaar voor zijn, dus komen we nu even tot rust."

Reguliere zorg opstarten

Evelien benadrukt dat het belangrijk is om de reguliere zorg zo snel mogelijk weer op te starten. "Er zijn mensen die hun behandeling niet hebben kunnen krijgen, en het is heel belangrijk dat we ook die patiënten nu zo snel mogelijk en met zo veel mogelijk tegelijk gaan helpen. Het lijkt misschien rustig, maar ondertussen wordt er door het hele ziekenhuis heel hard gewerkt."