Wethouder Herbert Raat: "Luchtvaartnota is papieren werkelijkheid"

Wethouder Herbert Raat van Amstelveen heeft forse kritiek op de luchtvaartnota van het kabinet. "Het is vooral een papieren werkelijkheid en het heeft weinig met de toekomst van de luchtvaart in Nederland te maken."

De wethouder schrijft dat minister Cora van Nieuwenhuizen niet met duidelijke oplossingen komt over de geluidshinder of een helder verhaal brengt over veiligheid. "De minister zal daarom het tegengestelde bereiken van wat zij beoogt (..) In plaats van steun voor de luchtvaart en alle mensen die daar hun brood verdienen, zal het draagvlak verder afnemen en felle tegenstanders in de kaart spelen."

"Amstelveen is de bakermat van de KLM en wij zijn daar trots op", schrijft Herbert Raat. Toch is het draagvlak onder de bevolking volgens hem minder geworden. "Door de snelle groei zonder duidelijke grenzen aan overlast en het niet aanpakken van overschrijdingen, zijn ook veel mensen die op zich positief staan tegenover de luchtvaart kritisch geworden."

Woningbouw

De Amstelveense bestuurder vindt dat er alsnog goed onderzoek gedaan moet worden naar Schiphol op zee. Hij is het niet eens met de opmerking van de topman van KLM, die dat niet ziet zitten.

Het getuigt volgens Raat van een gebrek aan langetermijnvisie. "De aankomende jaren hebben we een gigantische woningbouwopgave. Het verplaatsen van (een gedeelte van) Schiphol naar zee en Lelystad zorgt ervoor dat onze kinderen hier in de toekomst veilig en op een leefbare manier kunnen blijven wonen."

Hij is overigens blij dat er sinds de komst van topman Dick Benschop ook een ander geluid klinkt vanuit Schiphol. Volgens Raat toont Benschop meer begrip voor de omgeving.

Wat de wethouder betreft verdwijnt deze luchtvaartnota na de aanpak van de coronacrisis in een diepe la. Hij hoopt dat een nieuw kabinet een frisse start maakt met nadenken over de toekomst van de luchtvaart.