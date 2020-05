Hilversums Café Zuid verkoopt geen bier, maar tijgerjurkjes vanaf het biljart

HILVERSUM - Café Zuid heeft de biertap omgeruild voor rekken vol kleding. Het café is vanwege de coronamaatregelen tijdelijk een kledingwinkel geworden.

Al 85 jaar komen mensen in Hilversum voor een biertje of borrel naar het buurtcafé. Na maanden dicht te zitten vanwege de coronamaatregelen is het nu een plek voor damesmode.

"Mijn man kwam op het idee. Ik organiseer al langer kledingparty's en verkoop damesmode via braderieën, maar dat kon niet meer vanwege corona. Ons café zit daarom ook dicht. Een en een is twee en dus belde mijn man met de gemeente. 's avonds kregen we al een mailtje dat het mocht," aldus eigenaresse Melanie Muis. "

Biertap dicht

De familie Muis heeft het zwaar door de coronacrisis. "We kregen met z'n drieën een keer duizend euro en daar moeten we het nu al maanden mee doen. De kleding is voor ons de manier om toch de ijskast te vullen." De tijdelijke kledingzaak moet wel aan bepaalde regels voldoen. Ricky Rijnders helpt Melanie met de kleding: "De biertap moet van de gemeente wel dicht, anders denken mensen dat ze nog een biertje kunnen krijgen."

Klanten

Klanten moeten nog wel even wennen aan de nieuwe kledingwinkel. "Ik liep langs het café en dacht dat er een nieuwe kledingzaak zat, maar nu zie ik dat het café er ook nog is," aldus een van de verbaasde klanten." Melanie Muis ziet krijgt gelukkig al klanten die kleren kopen. Passen is ook mogelijk; het pashokje zit in de ruimte waar voorheen de drank lag opgeslagen.