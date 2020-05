Zwembaden weer open, maar niet zoals we gewend zijn

VOLENDAM - Vanaf vandaag kunnen de echte waterratten weer gebruik maken van het zwembad, maar let op! Er gelden per zwembad specifieke regels. Bij zwembad De Waterdam in Volendam moet je een baan reserveren wil je wat meters maken in het buitenbad. In de Zaanstreek kan er nog niet recreatief gezwommen worden. En het Leeghwaterbad in Purmerend is alleen open voor leden.

Adobe Stock

In Volendam gaat vandaag het buitenbad open. "Het 50 meter bad wordt in 16 banen verdeeld. Per 2 banen mogen 4 personen zwemmen. Inhalen is verboden en u moet op minimaal anderhalve meter van uw voorganger blijven", schrijft het team van De Waterdam op Facebook. Naast de algemene veiligheid en hygiëneregels, kan banen zwemmen uitsluitend per reservering. Binnenbaden Zaanstad De binnenzwembaden van de Crommenije, de Slag en Zaangolf gaan vandaag ook weer open voor kinderen en (jong)volwassenen die lessen volgen vanaf zwemdiploma B. Ook is er een aangepast aanbod voor banenzwemmen en de verschillende aquasporten. De roosters zijn per zwembadaccommodatie op de website van het Sportbedrijf te vinden. Recreatief of vrijzwemmen in de Zaanstreek kan nog niet omdat de corona maatregel van anderhalve meter afstand houden dan volgens het Sportbedrijf nauwelijks op te volgen is. Leeghwaterbad alleen voor leden Het Leeghwaterbad in Purmerend gaat beperkt open voor de 1.700 zwemlesleerlingen, voor twaalf doelgroep activiteiten en voor verenigingen en huurders. Het zwembad is iets anders ingericht om te voldoen aan alle richtlijnen. Ook is de procedure rond het halen en brengen van de kinderen behoorlijk aangepast. Om een beeld te geven van hoe de zwemlessen er voorlopig uit gaan zien hebben ze op Facebook de volgende video geplaatst. Tekst gaat verder onder de video.

Het kabinet kondigde vorige week aan dat de zwembaden vanaf 11 mei open mochten, met als voorwaarde dat ze aan de landelijke richtlijnen voldoen. Er is tot nu toe geen bewijs dat het virus zich verspreidt via water, meldt het RIVM. Het kabinet heeft geen maximaal aantal bezoekers vastgesteld. De capaciteit verschilt daardoor per zwembad. Hier is het protocol terug te vinden.