Contract voor Hoedt bij AZ 'totaal niet aan de orde'

ALKMAAR - Dat Wesley Hoedt zijn conditie op peil houdt bij AZ, wil niet zeggen dat hij voor een contract gaat in Alkmaar. Een rentree bij de ploeg van trainer Arne Slot is totaal niet aan de orde, aldus de verdediger. "Ik ben nog niet klaar in het buitenland."

Omdat er bij zijn huidige club (Royal Antwerp, red.) nog niet in groepsverband mag worden getraind, wil Hoedt fit blijven door mee te trainen op Kalverhoek. Doordat spelers als Ron Vlaar en Mounir El Hamdaoui in het recente verleden een contract tekenden bij de club nadat ze in eerste instantie alleen maar hun conditie op peil wilden houden in Alkmaar, werd Hoedt gevraagd of dat er misschien ook voor hem in zit. "Maar dat is totaal niet aan de orde", vertelt de zesvoudig international aan het Noordhollands Dagblad.

Afkoopsom

"Ik ben nog niet klaar in het buitenland", vervolgt Hoedt. "Bovendien is de afkoopsom voor AZ niet haalbaar. Dat ik nu meetrain, daar moet niets achter worden gezocht. Ik wil graag fit blijven en AZ geeft me die mogelijkheid. Daar ben ik de club, Arne Slot en Max Huiberts heel dankbaar voor."