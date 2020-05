Geen titelfeestje Zouaven door corona: "Hadden hier met de schaal kunnen staan"

GROOTEBROEK - Het leek het seizoen van voetbalvereniging De Zouaven te gaan worden. De kersverse eersteklasser ging met een marge van vijf punten aan kop in de competitie en hadden ook nog eens een wedstrijd tegoed op de concurrentie. Totdat de competitie wegens corona werd stilgelegd en er een abrupt einde aan het seizoen kwam.

"Eigenlijk hadden we er een beetje rekening mee gehouden dat dit onze kampioenswedstrijd zou zijn. Nu is het zover, maar uiteindelijk ook weer niet", beschrijft hoofdtrainer Johan Rutz de vreemde situatie waar zijn team in terecht is gekomen.

Ook aanvoerder Roy Janssens beseft dat deze zondag er heel anders had uit kunnen zien. "We deden het super goed. We maakten een hele grote kans om kampioen te worden. Dat maakt het nu wel zuur, dat je hier nu ook met die schaal had kunnen staan."

Twee op een rij Mocht De Zouaven dit seizoen kampioen zijn geworden, zou het het tweede kampioenschap in twee jaar tijd zijn. Vorig seizoen promoveerden de Grootebroekers namelijk van de tweede naar de eerste klasse. Toch had dit kampioenschap voor Janssens specialer geweest. "Vorig jaar was meer een opluchting, maar dit jaar zou meer een ontlading zijn geweest. Een eerste plek hadden we namelijk niet verwacht. Ik denk dat het feest nog groter was geweest."

