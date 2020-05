Protest bij sportschool IJmuiden in de kiem gesmoord

IJMUIDEN - Leden en zzp'ers van Work Out Velsen wilden vanavond tijdens een protest voor de sportschool de eigenaar ter verantwoording roepen. Ze eisen duidelijkheid over hoe het nu verder moet met de sportschool. De politie kreeg echter lucht van de bijeenkomst en was ter plaatste om te voorkomen dat er drukte op straat zou ontstaan.

Het protest was een initiatief van Ronald Boonekamp, die al jaren bij de sportschool aan z'n conditie en spiermassa werkt. Hij vertelt dat er veel mensen wilden komen, maar dat het niet mocht van de politie. Er waren nog geen tien bozen leden komen opdraven. Het protest was bedacht omdat vanwege de coronacrisis Work Out Velsen dicht is, maar waar veel andere sportschoolhouders hun fitnessapparaten naar buiten slepen en aan de slag gaan met anderhalve meter protocollen blijven de deuren bij deze sportschool dicht. Ronald en vele anderen willen gewoon weer heel graag trainen. Ontslag "Ik wilde protesteren, puur voor het personeel. Ze zijn allemaal ontslagen en sommige mensen werkten hier wel tien jaar. Overal zie je dat er buiten gesport kan worden, maar hier kan dat niet. Wij horen helemaal niets van de sportschool en ook het ontslagen personeel moet zijn mond houden. Wij eisen opheldering", aldus sporter Boonekamp. Ook ZZP'er Patrick die bokslessen verzorgt is boos op sportschoolhouder Steven van der Stroom. "Ik ben kennelijk ontslagen, maar ik heb helemaal niets gehoord! Hij zet al zijn personeel op straat en mij is niets verteld. Ondertussen zie je dat de abonnementen zijn stopgezet. Een teken aan de wand."

Steven van der Stroom heeft al tien jaar de sportschool aan de Kanaalstraat die bekend staat als een familieclub. Hij begrijpt niet dat de leden hem zo hard aanvallen. Hij voelt zich verdrietig, is van slag en voelt zich zelfs bedreigd door de harde woorden die er met name op Facebook vallen. "Dit protest en de uitingen op Facebook gaan echt te ver. Ik overweeg om aangifte te doen." Mark Rutte Van der Stroom zegt dat de leden bij hem echt geen verhaal hoeven te komen halen. "Ze moeten bij Mark Rutte zijn. Hij heeft besloten dat de sportscholen dicht moeten. Ik probeer juist alles te doen om ons hoofd boven water te houden." De sportschoolhouder kondigde al bij de tijdelijke coronasluiting aan dat hij geen contributie meer zou gaan innen als de deuren dicht moesten blijven. Recentelijk heeft hij ook afspraken gemaakt met het vaste personeel omdat hij ze niet kan betalen. "We hebben de arbeidsovereenkomst ontbonden en ik heb ze nog uit eigen zak betaald. Ik moet de kosten nu zoveel mogelijk zien te drukken om een faillissement te voorkomen." Medewerker Richard Wever zegt dat hij nu 'on hold' staat. "Ik wordt platgeld door onze leden die graag weer willen sporten. De mensen willen weten waar ze aan toe zijn, of ze kunnen buiten sporten bijvoorbeeld. Ze willen weten wanneer de sportschool weer open kan." Drama in de fitnessbranche Eigenaar Van der Stroom legt uit dat het in de hele fitnessbranche op dit moment een drama is en dat er nog veel onduidelijk is. "Wij kunnen niet in de toekomst kijken, maar vooralsnog kunnen we pas 1 september open. En hoe we dat dan gaan doen, daar is nog veel over onduidelijk. Het is afschuwelijk wat er nu gebeurt." "Ons bedrijf wankelt, we staan met onze rug tegen de muur. En dan krijg je dit protest, ik vind het krankzinnig," besluit hij.