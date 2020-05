Hooivoorraad op boerenerf Ursem in vlammen op, rook vanuit verre omtrek te zien

URSEM Een met plastic en autobanden bedekte hooiberg op een boerenerf in Ursem is vanmiddag in brand gevlogen. De rookpluimen die daarbij vrijkomen, worden vanuit de verre omtrek waargenomen.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat weten dat de brand aan de Mijzerdijk inmiddels zo goed als onder controle is. Het gaat om gras in een zogeheten graskuil, dat daar is neergelegd om het langer te kunnen bewaren.

Autobanden

De dikke, zwarte rookpluimen ontstonden toen ook het plastic over de kuil vlamvatte. Ook autobanden, die het zeil op z'n plek moesten houden, gingen in vlammen op. Er is niemand gewond geraakt bij de brand, aldus de woordvoerder.