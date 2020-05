Onze sporters in het buitenland: Jesper Verlaat

SANDHAUSEN - In de serie 'Onze sporters in het buitenland' gaan we op zoek naar Noord-Hollandse sporters die actief zijn buiten de landsgrenzen. Zij vertellen over hun ervaringen. Deze keer spraken we met Jesper Verlaat. Hij is geboren in Zaanstad, maar mede door de carrière van zijn vader Frank, heeft Verlaat merendeel van zijn leven in het buitenland gewoond.

Michael B/@mb_sportpictures

De 23-jarige Verlaat speelt in de tweede Bundesliga (tweede niveau van Duitsland red.) bij het Duitse SV Sandhausen. Door de coronaproblematiek zat hij twee maanden thuis. Dit weekend zijn de wedstrijden weer hervat. "De eerste drie weken hadden we een loopprogramma gekregen van de club voor thuis. Ze konden via een horloge zien of we de loopjes hadden gedaan. Peu à peu werd steeds duidelijker dat we langer thuis moeten blijven. Alles in Duitsland werd gesloten." "We mochten er niet meer uit", vervolgt Verlaat. "Alleen onder strikte voorwaarden mochten boodschappen worden gedaan. Het was een omschakeling. Op een gegeven moment heb je er genoeg van en wil je gewoon weer voetballen. Je moet veel eigen discipline en motivatie hebben om door te kunnen zetten. Uiteindelijk is het snel voorbij gegaan. Nadat de Duitse politiek het toeliet, zijn we weer in tweetallen gaan trainen."

Besteding van vrije tijd De Nederlandse verdediger merkte op een gegeven moment dat hij dingen begon te doen die hij normaal niet deed. "Doordat je zo vaak alleen bent ga je alternatieven zoeken. Ik had voor puzzels bijvoorbeeld vroeger geen geduld, maar de afgelopen weken heb ik een paar puzzels gemaakt. Daarnaast heb ik veel gelezen. Bijvoorbeeld BASTA, de biografie van Van Basten met handtekening, vond ik heel interessant. Je leest veel schokkende verhalen die nooit ter sprake kwamen. Je krijgt inside-informatie hoe hij zijn carrière heeft beleefd. Daarnaast heb ik een interessant boek gehad van mijn moeder: Een Ongewoon Gesprek Met God. Ik probeer te variëren in genres." Vorig seizoen kreeg Verlaat bijles Spaans. Door de coronacrisis heeft hij zijn oude schriften en notities weer opgepakt. "Ik heb ook Spaanse series gekeken. Ik vind talen heel interessant. Ik heb al vier jaar in Portugal gewoond, dus ik spreek Portugees. Daarom was het makkelijker om Spaans te leren." Af en toe gamet Verlaat met oude vrienden. "In voetbal kan het heel snel gaan. Je verhuist bijna drie à vier jaar. Iedere keer leer je nieuwe mensen kennen. Op een gegeven moment verlies je dan vriendschappen van oude ploegen. Door te Playstionen kan je in contact blijven. We spelen vooral Call of Duty Warzone."

Op eigen benen staan Op z'n zestiende is de verdediger vanuit Portugal naar Bremen verhuisd. "Ik woonde destijds in een internaat van de club. Ik heb voornamelijk in Duitstalige landen gewoond. Het was de bedoeling dat ik mijn Duitse Abitur (vergelijkbaar met VWO in Nederland red.) zou afmaken, maar ik wilde ook voetballer worden. Dus om die twee dingen te combineren was het voor ons duidelijk dat het in Portugal blijven niet de beste manier was. Daarom hebben we besloten dat ik naar Duitsland zou gaan. Na een paar proeftrainingen kon ik bij Werder Bremen aan de slag." Het was een nieuwe ervaring voor Verlaat. "Ik woonde in mijn eentje in Bremen. De onderhandelingen voor mijn overstap naar Sandhausen heb ik in in het begin met mijn ouders gedaan. Uiteindelijk heb ik mijn auto volgeladen en ben ik naar Sandhausen gereden. Ik had zelf online gezocht naar een woning. Ik heb een mooie woning dicht bij Sandhausen, tien minuten van het trainingsveld. Heidelberg is een mooie stad in de buurt." De mooiste periode uit zijn carrière tot nu toe is in Duitsland. Hij heeft laatst oude fotoboeken erbij gepakt die gemaakt zijn door zijn moeder. "Daaruit blijkt dat ik in mijn jonge carrière al gave momenten heb meegemaakt bij Bremen en Sandhausen. Een paar wedstrijden zijn blijven hangen. Op de laatste speeldag van 2015-16 handhaafden we ons in de derde Liga. We hadden het zelfde aantal punten als Stuttgarter Kickers, op doelsaldo bleven we erin. Dat was ongelofelijk om mee te maken, het was mijn eerste jaar in het profvoetbal en ik had veel gespeeld dat seizoen. Mijn debuut in de 2. Bundesliga voor Sandhausen tegen Union Berlin (0-0 red.) was ook een mooie wedstrijd."

