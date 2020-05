Joshua Nolet (Chef' Special) wil 'kabaal maken met stilte' voor gevluchte weeskinderen

HAARLEM - Zanger Joshua Nolet van de Haarlemse band Chef' Special wil maandag om 11.55 uur met zoveel mogelijk mensen een krachtig protest laten horen tegen de opstelling van onze regering over vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hij roept op om live op Instagram met elkaar 5 minuten stil te zijn.

Janetta Verheij

"We leven in een van de rijkste en meest welvarende landen van Europa, maar op dit moment schaam ik me voor hoe weinig we voor elkaar krijgen", zo begint Nolets oproep op Facebook. Hij kan het niet verkroppen dat Nederland geen vluchtelingenkinderen wil opnemen die zonder ouders vastzitten op Griekse eilanden. Moeder wijst Nolet op drama Het was zijn moeder die hem wees op het lot van de ongeveer 500 weeskinderen. "Ik moet je eerlijk zeggen dat ik door de coronacrisis best wel in een eigen bubbel zat. De situatie van de kinderen in Griekenland was langs me heen gegaan. Mijn moeder stuurde mij het bericht door en dat had ik even nodig om wakker te worden."

Quote "Ook ik blijf negen van de tien keer stil, uit gemakzucht of angst" Joshua Nolet

Nolet bedacht een actie op Instagram. Hij nodigt iedereen uit om samen met hem vijf minuten lang live een bord te laten zien op Instagram met de hastags: #weeswelkom en #500kinderen . "Toen ik wakker was geschud dacht ik: Ik kan me over van alles in mijn eigen leven druk maken, bijvoorbeeld dat festivals niet door gaan. Of ik kan me druk maken om iets echt belangrijks."

Kabaal maken door stilte Met de actie hoopt Nolet de Nederlanse regering wakker te schudden: "Hopelijk creëren we door de vijf minuten stilte een soort 'wave' van genoeg mensen die eensgezind hierover denken en laten we dat weten aan onze regering." Nolet realiseert zich dat het misschien een beetje ongemakkelijk voelt om vijf minuten live alleen een bord omhoog te houden. "Ja, dat is een beetje ongemakkelijk, so what? Het zijn natuurlijk ook gekke tijden. We kunnen niet met z'n allen naar Den Haag, de Dam of de Grote Markt in Haarlem. Dus we moeten er een beetje creatief mee omgaan."

