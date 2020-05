Overvallers maken alleen snoepgoed buit bij pompwinkel Haarlem

HAARLEM Dankzij de alertheid van een medewerker is de buit van een overval op een winkel van een tankstation in Haarlem vannacht beperkt gebleven tot wat snoepgoed. De twee verdachten zijn nog voortvluchtig.

De overvallers kwamen iets voor 4.00 uur de Spar bij de Esso aan de Planetenlaan in Haarlem-Noord binnen en eisten geld van de medewerker. Die reageerde alert door onmiddellijk alarm te slaan, waarop de overvallers de benen namen. Op hun vlucht naar buiten gristen ze nog wat snoepgoed mee, maar daar bleef het bij.

Signalement

Naar schatting zijn de overvallers tussen de 16 en 20 jaar oud. Een van hen heeft een lichtgetinte of donkere huidskleur. Hij droeg zwarte kleding en een zwarte pet, vermoedelijk van het merk Nike. Ook zijn zwarte sneakers zijn van dat merk. Ook de tweede verdachte was volledig in het zwart gekleed. Hij droeg een jas met een bontkraag en opvallend zwart-witte schoenen.

Wie getuige is geweest of meer weet over de verdachten wordt gevraagd die informatie te delen met de recherche.