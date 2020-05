Voetganger overleden bij aanrijding Sint Maartensbrug, automobilist (20) aangehouden

SINT MAARTENSBRUG Bij een aanrijding op de Grote Sloot in Sint Maartensbrug is vannacht een voetganger om het leven gekomen. Een 20-jarige automobilist uit Petten is daarvoor aangehouden.

Dat bevestigt een politiewoordvoerder tegenover NH Nieuws. Kort nadat de man rond 1.00 uur was aangereden, kwam de politie ter plaatse. Hulpdiensten troffen het slachtoffer op het wegdek aan, waar ambulancepersoneel vaststelde dat hij was overleden.

Een auto of automobilist werd niet aangetroffen. "Hij was geschrokken", verklaart een woordvoerder de reactie van de Pettenaar. "Maar hij keerde later terug op de plek waar we de weg hadden afgezet." De man wordt niet verdacht van het verlaten van de plaats van een ongeval.

Nadat hij zich had gemeld bij de politie, is hij aangehouden en meegenomen naar het bureau. De politie onderzoekt de toedracht van de aanrijding, en bekijkt daarbij ook of hij al dan niet onder invloed was.